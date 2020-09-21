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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. العظمى بالقاهرة 34

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:54 م
طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.. كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 34 23
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 33 23
طنطا 33 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 32 24
بلطيم 30 25
مطروح 29 22
السلوم 28 22
سيوة 32 23
بورسعيد 30 26
دمياط 30 25
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 23
العريش 32 22
رفح 31 22
رأس سدر 35 25
نخل 35 20
نويبع 37 28
طابا 34 27
كاترين 30 20
الطور 33 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 35 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 23
أسيوط 38 22
سوهاج 39 24
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 43 28
إدفو 44 28
أبوسمبل 42 28
الوادى الجديد 41 27
شلاتين 38 26
أبورماد 37 27
حلايب 34 27
رأس حدربة 34 28

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