الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. العظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.. كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-العظمى الصغرىالقاهرة 34 23الإسكندرية 30 24وادي النطرون 33 23طنطا 33 23شبين الكوم 34 23دمنهور 32 24بلطيم 30 25مطروح 29 22السلوم 28 22سيوة 32 23بورسعيد 30 26دمياط 30 25الزقازيق 34 23المنصورة 33 23الإسماعيلية 35 22السويس 34 23العريش 32 22رفح 31 22رأس سدر 35 25نخل 35 20نويبع 37 28طابا 34 27كاترين 30 20الطور 33 27شرم الشيخ 39 30الغردقة 38 28مرسى علم 37 28الفيوم 35 24بنى سويف 36 24المنيا 37 23أسيوط 38 22سوهاج 39 24قنا 42 26الأقصر 43 27أسوان 43 28إدفو 44 28أبوسمبل 42 28الوادى الجديد 41 27شلاتين 38 26أبورماد 37 27حلايب 34 27رأس حدربة 34 28