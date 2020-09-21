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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تزامنًا مع الشتاء.. 9 نصائح مهمة للاعتناء بحديقتك المنزلية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:54 م
حديقة المنزل
حديقة المنزل
غادة موسى
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تعد الحديقة المنزلية مصدرًا لإضفاء البهجة والراحة النفسية، والكثير يهوى الاعتناء بها حتى تظل نافعة ومبهجة، بداية من رى النباتات والعناية بالتربة، والتخلص من الأوراق المتساقطة، وغيرها من الأمور التى تمنح بيتك الأكسجين الذى تحتاج إليه.

كيفية الاعتناء بالحديقة المنزلية
- استخدم الماء الدافئ عند ري النباتات لأن بعض النباتات تتضرر من الماء البارد وتتعفن جذورها.
- عليك الاكتفاء بري التربة فقط وتجنب بلّ الأوراق حتى لا تصاب بحروق الشمس عند جفاف الماء منها.
- يعد الشاي والقهوة سمادًا طبيعيًا، يمكنك نثرهما مرة أسبوعيًا لتعزز نمو النباتات.
-وضعْ حبةً من الأسبرين مع ماء الري كل أسبوعين، تحمي النباتات من الآفات.
- اختر النباتات التي تتحمل درجات حرارة الشمس.
- ضع نباتات الظل في مكان بعيد حتى لا تذبل بالحرارة.
- أزل الأوراق الذابلة والأفرع الميتة، ونظف الحديقة من الأوراق المتساقطة باستمرار للحفاظ على عمر أطول للنباتات.
-موقد الحديقة الخارجية سيعمل على تدفئة الجو في فصل الشتاء، وسيمنحك جلسة رومانسية ليلا.
-يفضل وضع ألوان جذابة فى الحديقة لجذب اللعب والمرح.

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