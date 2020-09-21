اليوم.. أشرف عبدالباقي يكشف أسراره الفنية لـ«صاحبة السعادة»

يحل الفنان أشرف عبدالباقى ضيفًا على حلقة اليوم من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على شاشة قناة dmc.ويكشف "عبدالباقي"، خلال الحلقة، عن كواليس وأسرار حياته الفنية وسط مواقف طريفة وأخرى صعبة، كما يتحدث عن مشاريعه المقبلة ونيته لتقديم عرض مسرحي جديد بمشاركة شباب جدد بعد شهرة نجوم مسرح مصر من خلاله.يعرض البرنامج على شاشة قناة DMC، يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتكون مدة الحلقة الواحِدة ساعتين.وتميز برنامج "صاحبة السعادة" بجذب عدد كبير من المشاهدات على مدار حوالي خمس سنوات، ويعد برنامج صاحبة السعادة من البرامج المصرية المتميزة فى استضافة الفنانين وأصحاب محلات المطاعم المصرية الذين يقدمون أكلات الشعبية، ويستضيف أيضًا النجوم وصناع الفن، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج، والذي أصبح رائدًا أيضًا في دعم الصناعات المصرية من خلال تسويق المنتجات الوطنية كافة، والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه قصص النجاح الملهمة.