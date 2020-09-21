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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم 15 طالبة من المتفوقات في الثانوية العامة ببني سويف (صور)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:56 م
تكريم المتفوقات في
تكريم المتفوقات في الثانوية العامة
بنى سويف - محمد حفيظ
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كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، 15 طالبة من الأوائل والمتفوقات في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة والتربية والتعليم.

وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، ونارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي بالمحافظة، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وصباح سيد مديرة التعليم الثانوي، وناهد حمودة موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية وعدد من أعضاء المجلس وقيادات التربية والتعليم ووسط بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطالبات على تفوقهن الدراسي ونبوغهن العلمي الذي أهلهن لاعتلاء منصات التتويج والتكريم، وأصبحن مثار اعتزاز وفخر لأسرهن ومجتمعهن معربا عن ثقته فيهن لاستكمال مسيرة النجاح والتفوق في المراحل العلمية والعملية القادمة.

ووجه الشكر لفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة على هذه اللفتة الطيبة وتكريم الفتيات المتفوقات الذي يأتي في إطار الدعم والتشجيع لأمهات المستقبل، مؤكدا أن التفوق الحقيقى ليس تحقيق النجاح والتميز فقط بل الاستمرار فيه والحفاظ عليه.

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