مديرو المدارس الكاثوليكية لجنوب الصعيد يجتمعون قبل بدء العام الدراسي

اجتمع مديرو المدارس الكاثوليكية الأعضاء في الأمانة الفرعية لجنوب الصعيد تحت إدارة الأب شنودة نصيف الأمين الفرعي مع ممثلين للشخصيات العامة والمعلمين لمناقشة الأوضاع العامة في المدارس قبل بداية العام الدراسي طبقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.كما قام المجتمعون بانتخاب مجلس إدارة جديد للأمانة الفرعية للسنوات الأربع القادمة، وبعد فرز الأصوات اكتمل المجلس الجديد المكون من:الأب شنودة نصيف الأمين الفرعي، الأب ميلاد رزق والأب سامي أسعد ممثلين لمديري المدارس، الأخت كاترين ثروت والأخت ميرفت مكرم ممثلين للهيئات المالكة والسيدة إيمان فاضل عن المعلمين والسيد سليمان الجندي عن الشخصيات العامة.أدار العملية الانتخابية السيد محسن زكي سكرتير الأمانة، ومن المقرر أن تتم انتخابات أعضاء مجلس إدارة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في مصر في جلسة الجمعية العمومية التي تنعقد يوم الجمعة الثالث والعشرون من شهر أكتوبر 2020.