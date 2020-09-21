الأنبا دانيال يختتم مسابقة المواهب الفنية والألحان بالإسماعيلية

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، اختتمت مسابقة المواهب الفنية والألحان الكنسية وموضوعها "مريم العذراء".وذلك بتنظيم مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي تحت إشراف الأب أندراوس فوزي مسئول المكتب وبحضور العديد من الآباء كهنة الإيبارشية وأعضاء مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي وشعب الكنيسة والمتسابقين.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع "فيسبوك" أنه تخلل اليوم الختامي صلاة القداس الإلهي وعرض بعض المواهب المشاركة بالمسابقة وكلمة نيافة الأنبا دانيال، كما اختتم اليوم بتوزيع الهدايا التذكارية والبركة الرسولية الختامية من نيافة الأنبا دانيال للحاضرين.