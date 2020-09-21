رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد فشل الإخوان.. «لست وحدك» ثورة تأييد ودعم للرئيس السيسي (أرقام)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:30 م
السيسي
السيسي
سمر مدحت
طباعة
مرّ اليوم الذي دعت إليه جماعة الإخوان الإرهابية للنزول والتظاهر بالأمس كأي يوم، دون أن تشهد الشوارع تظاهرات أو استجابة لدعوات الجماعة المخربة، وفشل المخطط الذي كانت تدعو إليه الجماعة.

ومنذ الأمس وحتى الآن، تصدر هاشتاج "لست وحدك" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، فيما يشبه ثورة الدعم لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه للاستمرار في مسيرة التقدم.

ورصدت "الدستور" باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات مدى التفاعل على ذلك الهاشتاج، تبين أداة "جوجل تريند" المتخصصة في رصد عمليات البحث، أن هناك 75 عملية بحث على كلمات "لست وحدك" تمت على جوجل في الدقيقة الواحدة منتصف أمس، وزاد التفاعل في المساء إلى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.
بعد فشل الإخوان..
وتصدرت محافظة القاهرة عمليات البحث كأعلى محافظة على جوجل بواقع 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ثم تلتها الجيزة بواقع 75 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وهما أعلى محافظتين في البحث على جوجل بكلمات "لست وحدك".
بعد فشل الإخوان..
أما أداة awario المتخصصة في رصد وتحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي، فأوضحت أن عدد الذكور المشاركين في هذا الهاشتاج على موقع تويتر بلغ 53%، بينما الإناث بلغ تفاعلهم على ذات الهاشتاج نسبة 45.2%.
بعد فشل الإخوان..
وعلى صعيد اللغات المشاركة في الهاشتاج، رصدت ذات الأداة، تصدر اللغة الإنجليزية بنسبة 67.6%، ثم اللغة الأسبانية بنسبة 6.7%، تليها اللغة التايلندية بنسبة 5%، ثم اللغة الأندونسية بنسبة 4.4%، وأخيرًا اللغة البرتغالية بنسبة 2.7%.
بعد فشل الإخوان..
وكذلك فقد شاركت منصات تواصل عديدة على هذا الهاشتاج، كان أعلاها موقع "تويتر" والذي بلغت فيه نسبة المشاركة 76.6%، ثم موقع اليوتيوب بنسبة 18.0%، وأخيرًا المنتديات بنسبة 5.2%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بالإسكندرية

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-9-2020

الصور

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

العمل في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بأسيوط

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«ثورة فشنك».. إعلاميون مصريون يفضحون أكاذيب أبواق الإخوان

«آراب نيوز»: مصر استعدت لموسم الفيضانات بخطة محكمة لحماية مواطنيها

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

قدم حجاب والأبنودي وساند أحمد زكي.. كواليس علاقة جاهين بالكبار

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبد الوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

نجم الساعة

«الاتصالات»: 9.85 مليون مشترك بالخطوط الأرضية بنهاية مايو

منوعات

تبدأ غدًا.. جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط دليل مصروفات المدارس الحكومية والخاصة

تكريم أوائل الثانوية في «مدرسة أحمد عرابي» بعابدين الخميس

علامات على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. أحمد مدحت سليم يناقش «لقلبي حكايتان» بالنيل الثقافية

أحمد القرملاوي يناقش «ورثة آل الشيخ» على «النيل الثقافية»

نجوم الفن والثقافة يلتقون في حب رائد الاستعراضات الشعبية محمود رضا

«زياد بكير» في الأوبرا تشهد الدورة الـ5 لملتقى الفنانين العرب