بعد فشل الإخوان.. «لست وحدك» ثورة تأييد ودعم للرئيس السيسي (أرقام)





ومنذ الأمس وحتى الآن، تصدر هاشتاج "لست وحدك" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، فيما يشبه ثورة الدعم لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه للاستمرار في مسيرة التقدم.



ورصدت "الدستور" باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات مدى التفاعل على ذلك الهاشتاج، تبين أداة "جوجل تريند" المتخصصة في رصد عمليات البحث، أن هناك 75 عملية بحث على كلمات "لست وحدك" تمت على جوجل في الدقيقة الواحدة منتصف أمس، وزاد التفاعل في المساء إلى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

مرّ اليوم الذي دعت إليه جماعة الإخوان الإرهابية للنزول والتظاهر بالأمس كأي يوم، دون أن تشهد الشوارع تظاهرات أو استجابة لدعوات الجماعة المخربة، وفشل المخطط الذي كانت تدعو إليه الجماعة.ومنذ الأمس وحتى الآن، تصدر هاشتاج "لست وحدك" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، فيما يشبه ثورة الدعم لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه للاستمرار في مسيرة التقدم.ورصدت "الدستور" باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات مدى التفاعل على ذلك الهاشتاج، تبين أداة "جوجل تريند" المتخصصة في رصد عمليات البحث، أن هناك 75 عملية بحث على كلمات "لست وحدك" تمت على جوجل في الدقيقة الواحدة منتصف أمس، وزاد التفاعل في المساء إلى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

وتصدرت محافظة القاهرة عمليات البحث كأعلى محافظة على جوجل بواقع 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ثم تلتها الجيزة بواقع 75 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وهما أعلى محافظتين في البحث على جوجل بكلمات "لست وحدك".

أما أداة awario المتخصصة في رصد وتحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي، فأوضحت أن عدد الذكور المشاركين في هذا الهاشتاج على موقع تويتر بلغ 53%، بينما الإناث بلغ تفاعلهم على ذات الهاشتاج نسبة 45.2%.

وعلى صعيد اللغات المشاركة في الهاشتاج، رصدت ذات الأداة، تصدر اللغة الإنجليزية بنسبة 67.6%، ثم اللغة الأسبانية بنسبة 6.7%، تليها اللغة التايلندية بنسبة 5%، ثم اللغة الأندونسية بنسبة 4.4%، وأخيرًا اللغة البرتغالية بنسبة 2.7%.

وكذلك فقد شاركت منصات تواصل عديدة على هذا الهاشتاج، كان أعلاها موقع "تويتر" والذي بلغت فيه نسبة المشاركة 76.6%، ثم موقع اليوتيوب بنسبة 18.0%، وأخيرًا المنتديات بنسبة 5.2%.