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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تؤكد التزامها بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:41 م
الشيخ الدكتور أحمد
الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد
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أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، وزير الخارجية الكويتي، مجددًا التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن، وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه، ومساندتها لكل الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن.

وشدد وزير الخارجية الكويتي، خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الإثنين، من نظيره اليمني محمد الحضرمي، على دعم الكويت للإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية، لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف للوصول إلى حلول سلمية دائمة لإنهاء الخلاف الدائر في اليمن، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2216، وذلك لتجاوز الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها الشعب اليمني، والذي شهد ظروفًا عصيبة في الآونة الأخيرة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاته.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عن الامتنان والثناء لمخرجات أعمال الاجتماع الوزاري حول اليمن، والذي عقد في 17 سبتمبر الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، برئاسة مشتركة بين الكويت، والسويد، وبريطانيا، وألمانيا، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد "الحضرمي" بدور الكويت الواضح في إنجاح المؤتمر، ومساندتها ووقوفها المبدئي والدائم مع الشعب اليمني ودعمها لأمن ووحدة أراضيه، معربًا عن بالغ الثناء والتقدير لدور الكويت وإسهاماتها نحو دعم أشقائها في اليمن، خاصة على الصعيد الإنساني، ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبه.

وقدم وزير الخارجية اليمني، خلال الاتصال، شرحًا عن آخر المستجدات في اليمن، والتطورات المتعلقة بخطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في هذا السياق.

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