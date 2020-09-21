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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء تعلن ضوابط صيد السمان والشرشير الصيفى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:29 م
صيد السمان
صيد السمان
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أصدر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، قرارا بتنفيذ القرار الصادر من وزيرة البيئة بالسماح بصيد طائري السمان والشرشير الصيفي في مختلف مناطق المحافظة، مع تطبيق كل الاشتراطات والضوابط الواردة، وحظر التصريح بالصيد في محمية الزرانيق بحدودها المقررة.

وأشار المحافظ- في بيان اليوم الإثنين- إلى توحيد مواقع تجميع السمان في مراكز ومدن وقرى المحافظة تحت إشراف مديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة، وأن يتولى كل مجلس مدينة تحديد أعداد وأماكن التجميع في المدن والقرى التابعة لها وإعلانها للمواطنين.. كما خصص المحافظ مجزري العف بالعريش وسرحان ببئر العبد لتجميع السمان وذبحه مع عدم السماح بتداول السمان أو البط الشرشير حيا في الأسواق، وأن تتم متابعة ذلك من مشايخ الصيادين بالتنسيق مع مجالس المدن.

ومن جهته، قال سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور: "إنه تحدد موعد صيد السمان حتى 15 نوفمبر المقبل على أن يتقدم المواطنون بطلبات الترخيص إلى مجالس المدن التابعين لها مع سداد الرسوم المقررة، واعتبار بوغاز 2 على ساحل بحيرة البردويل هو الحد الفاصل في اختصاص إصدار تصاريح صيد السمان بين مركزى العريش وبئر العبد".

وأوضح أنه تم تحديد المسافة المطلوب الترخيص بها لصيد السمان بما لا يقل عن 200 متر مقابل رسوم 20 جنيها، وألا تزيد المسافة على كيلومتر مقابل 100 جنيه مع إمكان تنسيب المساحات الأقل، ويتم سداد الحصيلة إلى صندوق حماية البيئة.. مضيفا أنه بالنسبة للرسوم الخاصة بالبط الشرشير الصيفي يتم تحصيل 25 جنيها لرخص التعايش، و100 جنيه لرخص الهواة، ويحظر إقامة الشباك على مسافة 200 متر من شاطئ البحر، بما لا يتعدى حدود المساكن والمباني، وتستثنى من ذلك مواقع مشاريع التنمية القومية التي تقل فيها المسافات عن 300 متر من شاطئ البحر، ويمنع الصيد داخل المحميات الطبيعية طبقا لأحكام القانون.

ولفت إلى أنه بالنسبة لطائر السمان، فيسمح بنقل حصيلة عمليات الصيد لأماكن الذبح على أن يتم الذبح في الأماكن المخصصة لذلك، ويمنع منعا باتا استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخري، كذلك في عمليات صيد السمان البري والطيور المصرح بصيدها.

ونوه بقيام وزارة البيئة ببرنامج مكافحة إنفلونزا الطيور بتجميع عينات دورية من كل محافظات الصيد للتأكد من خلوها منها، وأن تقوم الوزارة بعمل دوريات للتأكد من التزام الصيادين بالتعليمات المنظمة، وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد في مواقع الصيد أو في أماكن الذبح.

وشدد على أنه في حالة مخالفة هذه التعليمات يتم إلغاء التصريح ويمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد الحالي، ويتم التحفظ على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء الموسم، وأن يقوم الاتحاد العام للصيادين بالمساعدة في مراقبة التزام الصيادين بالاشتراطات.

وبين أنه تم تحديد الاشتراطات البيئية المنظمة لنشاط صيد الطيور البرية لموسم 2020 - 2021 لأغراض السياحة، وكذلك رخص التعايش وصيد الهواة، والأنواع المسموح بصيدها من الطيور البرية خلال الفترة من 15 أكتوبر المقبل حتى 31 مارس 2020، كما حدد أدوات الصيد المسموح بها لطائر السمان والشرشير الصيفي.

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