رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محلية النواب: نقلة نوعية فى ملف التصالح بعد تنفيذ توصياتنا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:39 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
عائشة حسن
طباعة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل في عدة ملفات كثيرة في وقت واحد، لمعالجة أزمات ومشكلات تمت المعاناة منها خلال فترات طويلة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تحديد آليات التصالح بشأن العقارات المخالفة، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بعد صدور القانون تخفيض أسعار التصالح، وإعادة صياغة البيان الإعلامي، موضحًا أنه عندما تحققت تلك التوصيات حدث في هذا الملف نقلة نوعية بشكل كبير جدًا.

وأكد السجيني، أن العلاقة المالية يجب أن تكون متوازنة ومتناسبة وبحزم سداد كبيرة، مشيرًا إلى أنه بعد تخفيض أسعار التصالح وحث الإعلام للمواطنين بضرورة التصالح، تضاعفت حصيلة المبالغ 7 مرات في أقل من أسبوعين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ثورة فشنك».. إعلاميون مصريون يفضحون أكاذيب أبواق الإخوان

«آراب نيوز»: مصر استعدت لموسم الفيضانات بخطة محكمة لحماية مواطنيها

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

فضيحة على «مكملين».. مواطن يصدم مذيعا إخوانيا: «مش هتدخلوا مصر يا كلاب» (فيديو)

الصور

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

العمل في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بأسيوط

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«ثورة فشنك».. إعلاميون مصريون يفضحون أكاذيب أبواق الإخوان

«آراب نيوز»: مصر استعدت لموسم الفيضانات بخطة محكمة لحماية مواطنيها

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبد الوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

قدم حجاب والأبنودي وساند أحمد زكي.. كواليس علاقة جاهين بالكبار

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

نجم الساعة

«الاتصالات»: 9.85 مليون مشترك بالخطوط الأرضية بنهاية مايو

منوعات

تبدأ غدًا.. جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط دليل مصروفات المدارس الحكومية والخاصة

تكريم أوائل الثانوية في «مدرسة أحمد عرابي» بعابدين الخميس

علامات على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. أحمد مدحت سليم يناقش «لقلبي حكايتان» بالنيل الثقافية

أحمد القرملاوي يناقش «ورثة آل الشيخ» على «النيل الثقافية»

نجوم الفن والثقافة يلتقون في حب رائد الاستعراضات الشعبية محمود رضا

«زياد بكير» في الأوبرا تشهد الدورة الـ5 لملتقى الفنانين العرب