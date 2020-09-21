محلية النواب: نقلة نوعية فى ملف التصالح بعد تنفيذ توصياتنا

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل في عدة ملفات كثيرة في وقت واحد، لمعالجة أزمات ومشكلات تمت المعاناة منها خلال فترات طويلة.وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تحديد آليات التصالح بشأن العقارات المخالفة، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بعد صدور القانون تخفيض أسعار التصالح، وإعادة صياغة البيان الإعلامي، موضحًا أنه عندما تحققت تلك التوصيات حدث في هذا الملف نقلة نوعية بشكل كبير جدًا.وأكد السجيني، أن العلاقة المالية يجب أن تكون متوازنة ومتناسبة وبحزم سداد كبيرة، مشيرًا إلى أنه بعد تخفيض أسعار التصالح وحث الإعلام للمواطنين بضرورة التصالح، تضاعفت حصيلة المبالغ 7 مرات في أقل من أسبوعين.