محافظ مطروح يفتتح مدرسة إعدادية بعد تطويرها بمليون و200 ألف جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، أعمال تطوير مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، بحضور الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس حسن سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ووجيه عبدالرازق، رئيس مجلس ومدينة مطروح.وقال مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، أنه تم تطوير مدرسة السيدة عائشة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، موضحا أنه تم تطوير 9 فصول، ومكتبة، وغرفة اقتصاد منزلي، و3 مكاتب إدارية، وغرفة حارس، ودورة مياه منفصلة، ودورة مياه للمعاقين.