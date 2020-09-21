رومانيا وبولندا وليتوانيا وقّعت بيانًا يؤيد المسار الديمقراطي ببيلاروسيا

أعلن المكتب الرئاسي في رومانيا، اليوم الإثنين، أن رؤساء رومانيا وبولندا وليتوانيا وقعوا على بيان مشترك حول الوضع فى بيلاروسيا، أيدوا فيه فكرة المسار الديمقراطي، وأعربوا عن استعدادهم لتزويد السلطات في مينسك بالمعرفة اللازمة لبدء بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية.وجاء في البيان، الذي نقلته صحيفة "رومانيا جورنال" على موقعها الإلكتروني: "إننا نعلن عن رغبتنا في الوقوف مع شعب بيلاروسيا في بناء مسار ديمقراطي، من خلال قيادة دولة منتخبة ديمقراطيا ومجتمع مدني حر واقتصاد سوقي وسيادة القانون، كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ومعرفتنا على طول مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبناء مؤسسات مستقلة تحمي البيئة وتحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير".وأضاف البيان: "نعتقد أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي- باعتباره قوة اقتصادية عالمية كبرى- أن يقدم حزمة من المساعدة من أجل تعزيز التحول الاقتصادي الديمقراطي في بيلاروسيا.. ويجب أن تشتمل هذه المساعدات على عدة أمور، من بينها: تسهيل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، والمساعدة في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومنح نظام دون تأشيرة عند توفر الشروط اللازمة، والمساعدة في تنويع قطاع الطاقة وأمن الطاقة في بيلاروسيا".وتابع البيان: "إننا ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في إعداد جدول أعمال إيجابي لبيلاروسيا، جنبًا إلى جنب مع دعم الانتقال السياسي والاقتصادي والمجتمعي في هذا البلد".يذكر أن وزير الخارجية الروماني، بوجدان أوريسكو، أعلن، في نهاية أغسطس الماضي، أن بلاده ستخصص مليون يورو لتأييد المجتمع المدني ووسائل الإعلام الجماهيرية المستقلة في بيلاروسيا وسط الاحتجاجات القائمة.وتشهد بيلاروسيا خلال الفترة الأخيرة مسيرات حاشدة احتجاجا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بنسبة 80% من الأصوات.