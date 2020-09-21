«ثورة فشنك».. إعلاميون مصريون يفضحون أكاذيب أبواق الإخوان

عمرو أديب يسخر من محمد علي

ريهام السهلى تكشف كذب «الجزيرة»

تصدى عدد من الإعلاميين المصريين لأكاذيب الجماعة الإرهابية، وردوا على الشائعات التي روجت لها أبواق الجماعة التي تبث من الخارج بشأن الثورة الوهمية التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.وكشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عبر برنامجه «آخر النهار»، المُذاع على فضائية «النهار» أكذوبة من أكاذيب قناة «الجزيرة» التي أصبحت مشهورة بفبركة الأخبار والفيديوهات.وتناول الباز في حلقته أمس صورة نشرتها قناة «الجزيرة» عبر صفحتها بموقع «فيس بوك» مدون عليها: "مصادر الجزيرة: الأمن يفض بقنابل الغاز والخرطوش مظاهرة تطالب برحيل السيسي في محافظة الجيزة"، فيما علق الباز قائلًا: «إحنا قدام أحط مرحلة مهنية في قناة الجزيرة التي فاجأت الجمهور بغبائها وعدم مهنيتها، حيث نشرت صورة أرشيفية دون أن تكلف نفسها في قص هذا الجزء من الصورة» مؤكدًا، إذا كانت هناك ثورة على أرض الواقع فلما تلجأ الجزيرة لاستخدام صور أرشيفية.فيما سخر الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر» محمد علي بعد الفيديو الذي نشره المقاول الهارب وهاجم خلاله قنوات الإخوان التي لم تبث ما وصفه بـ«الثورة» عبر شاشتهم، وقال أديب: «طب ما تذيع أنت الفيديوهات عشان النت ضعيف عندهم»، موضحًا أنه ليست هناك فيديوهات لمظاهرات على أرض الواقع لذلك ليس هناك ما ينشرونه.تناولت الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها «المواجهة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا» فيديو لمحمد على الذي هاجم فيه قناة «الجزيرة» ووصفها بالخيانة والنصابين لتوضح ريهام حقيقة تمويل محمد علي، قائلة: «اتهمهم بالخيانة وهو لا يقل خيانة عنهم»، مؤكدة أن حالته النفسية غير مستقرة، وذلك بسبب فشل ثورته للمرة الثانية نتيجة لوعي الشعب المصري.كما كشفت ريهام أكذوبة جديدة لقناة «الجزيرة» التي قامت بنشر صورة لسيارة أموال مدعية كذبًا بأنها صورة لسيارة أمن مستهدفة من نشر تلك الصورة هو نشر شائعة غرضها بأن قوات الأمن نزلت لفض المظاهرات "الوهمية" وأنها تمنع المتظاهرين "الذين لا وجود لهم" بالقوة.