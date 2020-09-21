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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنيا تعقد اجتماع صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:59 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
المنيا ـ على حسين
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اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا، بعد دعوتهم لانعقاد الجمعية العمومية العادية التي تم تأجيلها منذ مارس الماضي، وذلك للنظر في الميزانية، وحساب الإيرادات ومصروفات الصندوق عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31122019.

وذلك بجانب تعيين مراقب للحسابات، وإجراء انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس الإدارة عقب انتهاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للصندوق، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل القاعة الصغرى بمركز تكنولوجيا المعلومات التي عقد بها الاجتماع، لضمان سلامة الحاضرين في ظل جائحة فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور باسم عبدالحكيم، أمين عام الجامعة، ونعمات كامل مصطفى، مدير الصندوق.

وخلال كلمته التي تميزت بفاعليتها أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، أن مجلس إدارة الصندوق يحرص على خلق استثمار آمن لأمواله، يضمن الربحية الآمنة، لتحقيق أهدافه بالشكل الذي يساهم في تغطية جميع المزايا التأمينية لأعضائه في كافة الظروف، مشددًا على ضرورة أن يُصدر مجلس إدارة الصندوق نشرة دورية توفر الثقة والتواصل الدائم بين أعضاء الصندوق ومجلس الإدارة، والإداريين به، وتُوضح المجهود والمهام التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الصندوق لخدمة أعضائه لمنع أي نقص في المعلومات، أو ترويج لمعلومات غير صحيحة.

كما أوضح رئيس الجامعة، أن مؤشرات الأداء لصندوق التأمين تشهد أداءً متميزًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد زيادة مزاياه التأمينية هذا العام، مؤكدًا أن إدارة الصندوق تحكمها قواعد وأسس قانونية لقبول أي مقترحات تكون قابلة للتطبيق وتحقق استثمار آمن لأعضائه.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد جلال، إحصائية مقارنة بين حجم استثمارات الصندوق وارتفاع المزايا التأمينية لأعضائه خلال أعوام 2016 حتى 2019، والتي وصلت في 2016 إلى 129 شهرًا مزايا لأعضائه وفي عام 2017 ارتفعت لتصل إلى 134 شهرًا، ثم في عام 2018 وصلت إلي 140 شهرًا، وفي 2019 بلغت 148 شهرًا من أساسي عام 2014، وُصولًا في 2020 بعد ضم العلاوات الخاصة حتى عام 2011 بما يعادل متوسط 17 شهرًا مزايا لأعضائه، مقدمًا شكره لأعضاء مجلس إدارة الصندوق السابق ومجهوداتهم في الحفاظ على أمواله واستثماراته.

يذكر أنه تُجرى الآن وحتى الخامسة مساءً انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة الصندوق، لاختيار مرشحين أحدهما من أعضاء هيئة التدريس والآخر من العاملين يتنافس فيها 7 مرشحين شملوا 3 من أعضاء هيئة التدريس هم: الدكتور أحمد علي حسن علي الطوخي، المدرس بكلية الزراعة، والدكتور أحمد سيد عبدالرازق التلاوي، الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والدكتور جمعة إسماعيل سيد المدرس بكلية دارالعلوم، وترشح من العاملين أربعة هم: محمد إبراهيم أحمد يوسف المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية، ومحمد أحمد عبد القادر العربي، مدير مكتب عميد كلية الآداب، وياسر صلاح الدين محمود أحمد أخصائي بالأمن الإداري، عمرو شعبان سيد بالإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالجامعة.

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