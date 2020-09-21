تألقي.. ألوان السواريه لخريف 2020

إن كنت تتحضرين لمناسبة هامة هذا الموسم، فعليك الاطلاع على آخر صيحات ألوان فساتين السهرة من مجموعات الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2020 لتواكبي جديد الموضة العالمية.وقالت الفاشون بلوجر سهر عاشور: يعتبر فصل الخريف من الفصول التي تحتاج إلى فساتين سهرة مناسبة، نظرا لتقلبات حالة الجو فى هذا الفصل، ومن هذا المنطلق استعدت دور الأزياء العالمية بفساتين مناسبة للخريف لا تكتمل السهرة الفاخرة إلا بها.وأضافت الفاشون بلوجر سهر عاشور، لـ"الدستور"، أن الألوان الزاهية هي المسيطرة على موضة الألوان فى خريف 2020، ومنها البرتقالي، الأصفر، الفسفورى، الأخضر، الأحمر، حيث تمنح الألوان المبهجة الفتيات إطلالة مختلفة.وأضافت أن اللونين الأخضر الزيتي والأحمر، وهما موضة أساسية هذا الخريف، تربعا على عرش ألوان السواريه، أما الأسود فلا يزال ملك الألوان تمامًا ككل موسم.