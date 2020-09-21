نائب محافظ القاهرة تتابع مع رؤساء الأحياء ملف مخالفات البناء

عقدت السيدة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا برئاستها بحضور جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية.واستمعت إلى رؤساء الأحياء لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تعرقل سير انتظام، وتقديم طلبات التصالح وفى ضوء تنفيذ قرارات القيادة السياسية فى هذا الشأن وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.ووجهت خلال الاجتماع بضرورة التواجد المستمر لرؤساء الأحياء بالمراكز التكنولوجيا وسكرتيرى الأحياء؛ للوقوف على كل مايطرأ ومتابعة انتظام سير عملية تقديم الطلبات بشكل منظم وميسر لتشجيع أكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتفادي عواقب ما دون ذلك.وشددت على رؤساء الأحياء باستمرار فتح المراكز التكنولوجيا حتى الساعة السادسة مساء يوميا، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت، مشددة على ضرورة تذليل أى عقبات من شأنها تعطيل سير انتظام تقديم طلبات التصالح وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين.