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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكشف حقيقة ذكر أحمد خالد توفيق في منهج «ثانية ابتدائي»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:55 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ذكر الكاتب أحمد خالد توفيق في منهج اللغة العربية الصف الثاني الابتدائي.

وقالت الدكتور نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، إن الصورة التي تم تداولها بذكر الكاتب أحمد خالد توفيق فى كتب وزارة التربية والتعليم ليست حقيقية أو من كتاب الوزارة، وبالبحث تم اكتشاف أنها في أحد الكتب الخارجية وليس لدى المركز مشكلة في ذلك.

وقالت شلبي فى تصريح خاص لـ«الدستور»: «ما الذي يمنع أن يتعرف التلاميذ على كاتب حقق شهرة كبيرة وحصل على جوائز.. التلاميذ يجب أن يتعرفوا على الأدباء الذين لهم أثر فى الحياة الأدبية فى مصر ولو فكرة بسيطة حتى لا يكونوا بعيدين عن الحراك المجتمعى فى شتى المجالات، خاصة وأن الدكتور أحمد خالد توفيق من الأطباء الأدباء ما يجعله قدوة للطلاب للإيمان بقدراتهم ومواهبهم وأن الموهبة قد تكون سببًا فى شهرتهم».

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