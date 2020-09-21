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مصر

الدكتورة ياسمين الكاشف أفضل مرشد أكاديمى في الجامعات الحكومية والخاصة 2020

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:13 م
الدكتورة ياسمين الكاشف
الدكتورة ياسمين الكاشف
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في إطار تميز جامعة مصر وفوز قياداتها بمسابقات على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة، وفي ظل دعم وتشجيع خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للشباب والعمل على اطلاف فكر ريادة الأعمال داخل الجامعة تمكنت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة من الفوز والحصول على لقب أفضل مرشد اكاديمي ضمن مسابقة منظمة ايناكتس مصر.

وفازت الدكتور ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومديرة العلاقات الدولية بالجامعة، بلقب أفضل «مرشد أكاديمي Academic Advisor على مستوى 56 جامعة حكومية وخاصة من قبل منظمة «ايناكتس» مصر.

جاء ذلك تزامنا مع حصول فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الطلابى على المركز الثالث على مستوى 56 جامعة حكومية وخاصة، وحصد المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة في مسابقة «ايناكتس» مصر على مستوى الجمهورية.

وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن جامعة شاركت في فاعليات مسابقة ايناكتس مصر، بفريق طلابي من الجامعة يتميز بالقدرة على العمل الجامعي، وضرب مثالا متميزا في الريادة والتفوق والإبداع والقدرة على المنافسة الشريفة والعمل الجماعي الناجح.

وأكدت على أن أساليب التعليم الذكي والمتطورة أثمرت فى خلق جيل جديد قادر على الابتكار والمنافسة بقوة وبفكر خارج الصندوق وهو ما أسهم في حصولهم على المركز الثالث على مستوى جامعات الجمهورية، والأول على مستوى الجامعات الخاصة.

وأضافت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومنسق عام التربية العسكرية بالجامعة، أن الجامعة دائمة الحضور فى المحافل والمسابقات الدولية وتحس طلابها على المشاركة الايجابية والفعالة بها وذلك وفق توجيه خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وهنأ رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي الدكتورة ياسمين الكاشف، بعد حصولها على لقب أفضل مرشد أكاديمي، وهو انجاز يؤكد أن كوادر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قادرون على انتزاع المزيد من النجاح وسط حالة تنافسية عالية مع عدد من الجامعات المصرية.

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