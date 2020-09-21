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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل الأزهر: نتائج الدور الثانى لطلاب الثانوية مبشرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:26 م
صالح عباس
صالح عباس
أميرة العناني
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اختتم طلاب القسم العلمي دور ثان الثانوية الأزهرية، امتحاناتهم بمادة الكيمياء، بينما أنهى طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم أمس الأحد بامتحان مادة الصرف باللجنة الأولى ومادة التاريخ باللجنة الثانية.

وأشاد صالح عباس، وكيل الأزهر، بطلاب الثانوية الأزهرية، مبينًا أنهم قدموا نموذجًا طيبًا في الالتزام بالتعليمات ما أدى إلى نجاح سير الامتحانات والحفاظ على سلامة الجميع، موضحًا أنه تم البدء في أعمال التصحيح من أول يوم من الامتحانات، مضيفًا أنه تم تصحيح أغلب المواد وسيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح، مبينًا أن نتائج الطلاب مبشرة ونسبة النجاح متميزة.

وأوضح علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط، ما أدى إلى عدم وجود شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيدًا بالقائمين على الامتحانات وتوفيرهم كل سبل الراحة للطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية.

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