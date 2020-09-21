تعديلات السيناريو تؤجل «باربي» هنا الزاهد

اضطرت الفنانة هنا الزاهد الى تأجيل تحضيرات فيلمها السينمائى الجديد "باربى" والذى يقوم بكتابته السيناريست فادى أبو السعود ومن فكرة الفنان الراحل طلعت زكريا.وعقدت هنا جلسة عمل مع السيناريست فادى أبو السعود طلبت خلالها إجراء عدد من التعديلات على السيناريو بما يوائم الفكرة التي قدمها الفنان الراحل طلعت زكريا."باربى" تنتجه شركة "سينرجي" وجارٍ اختيار مخرج للعمل حيث من المقرر تأجيله لحين انتهاء هنا الزاهد من تصوير مسلسلها الدرامى الجديد "صندوق الدنيا" والمقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلةمسلسل "صندوق الدنيا" مكون من 45 حلقة ومن المقرر عرضه على منصة watch it بشكل حصرى مطلع العام المقبل.والمسلسل يحتوي على عدة قصص مختلفة في حلقات منفصلة متصلة، حيث تقدم كل قصة في 5 حلقات، ولم يتم حتى الآن الاستقرار على باقي فريق العمل، وسيضم العمل عدد كبير من ضيوف الشرف.ويجرى المخرج خالد الحلفاوى حاليا معاينات لأماكن تصوير المسلسل وترشيح أبطال كل حكاية لإنهاء تعاقداتهم.يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم "الغسالة" وشارك فى بطولته أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، وتأليف عادل صليب إخراج عصام عبدالحميد.وتدور أحداث الفيلم في 3 أزمنة مختلفة، الماضي والحاضر والمستقبل.