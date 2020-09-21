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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل اتهام أحمد بسام زكي لـ شادي أيمن نور بالتشهير

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:58 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
عادل عبد العال
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حصلت "الدستور" على تفاصيل بلاغ أحمد بسام أحمد زكي، المتهم بالتحرش واغتصاب وهتك عرض الفتيات، ضد شادي أيمن نور وآخرين اتهمهم بالتشهير.

ونص المحضر رقم 50 أحوال، المحرر من أحمد بسام زكي ضد شادي أيمن نور وآخرين، المحرر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمؤرخ في 1 يوليو 2020، ويتضمن شكوى المدعو أحمد بسام زكي شحاتة، بالتضرر من شادي أيمن نور مستخدم الحساب المسمى shadynoor المنشأ على الانستجرام، لنشر صور ومشاركات تتضمن عبارات قذف وإساءة وتشهير للشاكي؛ مما سبب له أضرارا معنوية وأدبية جسيمة واستغلال قضيته في تحقيق منافع خاصة.

وتضمن المحضر تقرير الفحص الفني ببند النتيجة أنه لم يتمكن من رصد البصمة الإلكترونية لمستخدمي الحسابات محل البلاغ، وجاري استكمال الفحص الفني.

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