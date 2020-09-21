توقيع الكشف على 600 طالب بجامعة كفر الشيخ (صور)

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، رافقه الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكلياتها ضمن طلاب المرحلتين "الأولى- الثانية- التحويلات" والمعهد الفني للتمريض في العام الجامعى 2021-2020.وقال الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تمت زيادة أيام الكشف الطبي كإجراء وقائي واحترازى حرصًا على سلامة الطلاب ومنعًا للتكدس، مشيرا إلى تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم، كما يتم إعداد بطاقة صحية لهم وتحرير تقرير طبى لكل حالة.وأكد عبدالعال، استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، لافتًا إلى تطوير آليات توقيع الكشف الطبي للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، مشددا على عدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الطبية ومنع تواجد أولياء أمور الطلاب لتجنب التزاحم داخل وخارج المستشفى.وأوضح د. دسوقي أن الطالب يسجل من خلال الرابط http:student.kfs.edu.eg misclinic ومنه إلى صفحة التسجيل لحجزموعد توقيع الكشف الطبي ويتم تحديد موعد الكشف الطبي للطالب، وتظهر للطالب استمارة الكشف الطبي ويقوم الطالب بملء الاستمارة الخاصة به إلكترونيا يتم طباعتها ولصق صورة شخصية ٤*٦ ثم يتوجه الطالب للجامعة في الموعد المحدد له بمدرج فؤاد بدر ومعه بطاقة الترشيح الخاصة به.ووجه رئيس الجامعة، بتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، كما وجه رئيس الجامعة بتعدد عيادات الكشف الطبي وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، مشيرًا إلى إنشاء ملف صحي للطلاب الجدد طوال سنوات دراستهم في الجامعة، مؤكدا أهمية توقيع الكشف الطبى للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم، مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 600 طالب وطالبة.وشدد رئيس الجامعة بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.ووجه د. دسوقي بضرورة التزام جميع المتواجدين بالحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة حفاظًا على سلامة الطلاب والموظفين.وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب المتقدمين بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.