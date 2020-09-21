حملات مكبرة على المصانع والمحال التجارية بكفر الشيخ

تمكنت حملات من جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المحلية من ضبط عدد من المصانع والمحال المخالفة لخداع المواطنين، وتم تحرير المحاضر اللازمة والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال الإعلانات المضللة.حيث تمكنت الحملات من ضبط مصنع لتعبئة وتصنيع المبيدات والمخصبات الزراعية دون ترخيص بقرية صالح، إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة الحامول، لاستخدامه علامات تجارية غير مسجلة ومزيفة بالمخالفة للقانون، وضبط محل بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم والاحالة للنيابة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال الأسمدة والمخصبات الزراعية.كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتجميع الفلاتر دون ترخيص واستخدام علامات تجارية وهمية وقطع غيار مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال فلاتر تنقية ومعالجة المياه.كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع ملابس دون ترخيص يقوم بتصنيع الكمامات الطبية مقلداََ علامات تجارية بالمخالفة للقانون، وضبط أحد الأشخاص يقوم ببيع مستحضرات التجميل والعطور دون ترخيص، وضبط مصنع منظفات (بير السلم) دون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمنظفات.وتمكنت من حملة ضبط أحد محال بيع قطع الغيار دون ترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال قطع الغيار واكسسوارات السيارات، وضبط مصنع آيس كريم دون ترخيص، وضبط ماركت يقوم بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وضبط مصنع حلويات يقوم باستخدام علامات تجارية مقلدة ومزيفة لتضليل المستهلك، وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك المثلجة المنتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال الأغذية.كما تمكنت الحملات من 20 محضراَ، لعدم الإعلان عن الأسعار، والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال الاحتكار والبيع بأزيد من السعر المقرر، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن الاوكازيون بدون ترخيص، والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال الإعلان عن الاوكازيون، وتحرير محضرين لعدم إصدار فواتير شراء للمستهلك، والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال إصدار فواتير شراء للمستهلك.كما تمكنت الحملة من تحرير محضرين لمخالفة الاشتراطات الصحية، وضبط محل بقالة يستخدم الأكياس السوداء التي تحتوي على مادة الرصاص، ويقوم بتعبئة السلع الغذائية بها.