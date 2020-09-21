«شوقي» ينفي حذف أجزاء من المناهج بسبب تأخر الدراسة

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود قرارات بشأن حذف أجزاء من مناهج المراحل الدراسية المختلفة بالعام الدراسي الجديد، من منطلق أنه يبدأ متأخرًا بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد.وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لن يكون هناك حذف من المناهج أو عدد الأسابيع والحصص".وأضاف الوزير: "أخرنا نهاية العام كي نحتفظ بالمحتوى التعليمي كاملًا".وترأس طارق شوقي اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسى المقبل 2020 -2021، الذي سيبدأ 17 أكتوبر المقبل ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، وممثلي الوزارات المعنية.ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).