رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وقف الشهادات البلاتينية بعائد 15% فى بنكى «الأهلى» و«مصر»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:41 م
بنكي الأهلي و مصر
بنكي الأهلي و مصر
الدستور
طباعة
قرر بنكا الأهلي ومصر وقف إصدار الشهادة البلاتينية والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 15% ومدتها عام بدءًا من اليوم الإثنين، جاء ذلك بعد اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنكين.

في هذا السياق كشف هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، عن أن إجمالي حصيلة الاكتتاب في شهادة الـ15% بلغت 280 مليار جنيه لعدد 1.7 مليون عميل مستفيد منذ إصدارها، مشيرًا إلى أن العميل صاحب الشهادة يتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها، على أن يتم إيداع قيمة الشهادة فى حساب العميل بعد انتهاء أجلها، على أن يقوم العملاء بالتوجه إلى الفروع أو خدمة "الأهلي نت" لإعادة إدخار هذه الأموال وفقًا لاختيار العملاء ما بين الأوعية الادخارية المتعددة لدى البنك.

وكان البنكان قد طرحا يوم 22 مارس الماضي، الشهادة البلاتينية الجديدة ذات العائد الـ15% للشراء، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن البنك أوقف طرح شهادات «ابن مصر» ذات العائد 15%، مُوضحًا أن الشهادات كانت قد لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، ومُشيرًا إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 103 مليارات جنيه.

وأرجع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، السبب وراء إيقاف شهادة الادخار ذات العائد 15% إلى عدة عوامل شملت عودة عجلة الاقتصاد لطبيعتها بعد انحسار تداعيات فيروس كورونا مع انخفاض معدلات التضخم السنوي في ظل استمرار ارتفاع العائد على الشهادات الادخارية القائمة في البنك الأهلي بنسبة تفوق مستويات التضخم الحالية حتى بعد إيقاف الشهادة مرتفعة العائد وتحفيز العملاء على الاقتراض والاستثمار المباشر بدلًا من الادخار لزيادة تشغيل عجلة الإنتاج مما ينعكس على تشغيل أيد عاملة ونمو الناتج القومي ويرتبط بقرار لجنة الأصول والخصوم في البنك التي تحدد نسبة الفائدة على الودائع حسب تكلفة الأموال في البنك والأسعار والمنافسة في السوق.

وقال إن البنك لا يتجه لإصدار شهادة جديدة بعد إيقاف شهادة 15% وذلك لتتماشى الأسعار الحالية مع السوق، مشيرًا إلى أن البنك يراقب دائمًا مستجدات السوق لاتخاذ أفضل القرارات.

كان بنك الاستثمار القومى، قد قرر تخفيض أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار (ب) للأفراد، والتي يصدرها البنك الأهلى المصرى اعتبارًا من اليوم لتصبح 10.25% لمدة عام بدلًا من 13% و10.5% لمدة عامين بدلًا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلًا من 12%، وبالنسبة لشهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويًا.

كما تقرر تخفيض الفائدة علي شهادات استثمار (د) ذات المدة 3 سنوات التي تصدر للهيئات الاعتبارية فقط لتصبح 10.75%، مع استمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها لمدتها المتبقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بالإسكندرية

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

الصور

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

العمل في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بأسيوط

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«آراب نيوز»: مصر استعدت لموسم الفيضانات بخطة محكمة لحماية مواطنيها

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبد الوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

قدم حجاب والأبنودي وساند أحمد زكي.. كواليس علاقة جاهين بالكبار

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

نجم الساعة

«الاتصالات»: 9.85 مليون مشترك بالخطوط الأرضية بنهاية مايو

منوعات

تبدأ غدًا.. جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط دليل مصروفات المدارس الحكومية والخاصة

تكريم أوائل الثانوية في «مدرسة أحمد عرابي» بعابدين الخميس

علامات على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. أحمد مدحت سليم يناقش «لقلبي حكايتان» بالنيل الثقافية

أحمد القرملاوي يناقش «ورثة آل الشيخ» على «النيل الثقافية»

نجوم الفن والثقافة يلتقون في حب رائد الاستعراضات الشعبية محمود رضا

«زياد بكير» في الأوبرا تشهد الدورة الـ5 لملتقى الفنانين العرب