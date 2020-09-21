وقف الشهادات البلاتينية بعائد 15% فى بنكى «الأهلى» و«مصر»

قرر بنكا الأهلي ومصر وقف إصدار الشهادة البلاتينية والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 15% ومدتها عام بدءًا من اليوم الإثنين، جاء ذلك بعد اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنكين.في هذا السياق كشف هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، عن أن إجمالي حصيلة الاكتتاب في شهادة الـ15% بلغت 280 مليار جنيه لعدد 1.7 مليون عميل مستفيد منذ إصدارها، مشيرًا إلى أن العميل صاحب الشهادة يتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها، على أن يتم إيداع قيمة الشهادة فى حساب العميل بعد انتهاء أجلها، على أن يقوم العملاء بالتوجه إلى الفروع أو خدمة "الأهلي نت" لإعادة إدخار هذه الأموال وفقًا لاختيار العملاء ما بين الأوعية الادخارية المتعددة لدى البنك.وكان البنكان قد طرحا يوم 22 مارس الماضي، الشهادة البلاتينية الجديدة ذات العائد الـ15% للشراء، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا.وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن البنك أوقف طرح شهادات «ابن مصر» ذات العائد 15%، مُوضحًا أن الشهادات كانت قد لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، ومُشيرًا إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 103 مليارات جنيه.وأرجع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، السبب وراء إيقاف شهادة الادخار ذات العائد 15% إلى عدة عوامل شملت عودة عجلة الاقتصاد لطبيعتها بعد انحسار تداعيات فيروس كورونا مع انخفاض معدلات التضخم السنوي في ظل استمرار ارتفاع العائد على الشهادات الادخارية القائمة في البنك الأهلي بنسبة تفوق مستويات التضخم الحالية حتى بعد إيقاف الشهادة مرتفعة العائد وتحفيز العملاء على الاقتراض والاستثمار المباشر بدلًا من الادخار لزيادة تشغيل عجلة الإنتاج مما ينعكس على تشغيل أيد عاملة ونمو الناتج القومي ويرتبط بقرار لجنة الأصول والخصوم في البنك التي تحدد نسبة الفائدة على الودائع حسب تكلفة الأموال في البنك والأسعار والمنافسة في السوق.وقال إن البنك لا يتجه لإصدار شهادة جديدة بعد إيقاف شهادة 15% وذلك لتتماشى الأسعار الحالية مع السوق، مشيرًا إلى أن البنك يراقب دائمًا مستجدات السوق لاتخاذ أفضل القرارات.كان بنك الاستثمار القومى، قد قرر تخفيض أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار (ب) للأفراد، والتي يصدرها البنك الأهلى المصرى اعتبارًا من اليوم لتصبح 10.25% لمدة عام بدلًا من 13% و10.5% لمدة عامين بدلًا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلًا من 12%، وبالنسبة لشهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويًا.كما تقرر تخفيض الفائدة علي شهادات استثمار (د) ذات المدة 3 سنوات التي تصدر للهيئات الاعتبارية فقط لتصبح 10.75%، مع استمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها لمدتها المتبقية.