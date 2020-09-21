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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المقاولين» يتبنى خطة لتنظيم دورات تدريبية للموظفين

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:55 م
المهندس محمد سامي
المهندس محمد سامي سعد
علا العلاف
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قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد المصري يتبنى الخطط والبرامج الكفيلة برفع مستويات مهارات الفنية لجميع الكوادر البشرية العاملة بشركات المقاولات وإكسابهم خبرات متنوعة مسألة يجب أن يكون لها الأولوية.

وأضاف «سعد»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن التدريب المستمر وتأهيل الموظفين أسلوب علمي لتفعيل قدراتهم وطاقاتهم لمواجهة ضغوط العمل المختلفة، موضحًا أن الاتحاد لديه خطط لتنظيم دورات تدريبية للموظفين فى مختلف الأقسام، كما يجب الانتباه إلى أن بقاء الموظف فى مكان واحد ولفترة طويلة أمر يصعب معه استمرارية العطاء والحماس بنفس الدرجة.

وأكد «رئيس الاتحاد مقاولي التشييد» أن الاتحاد وضع خطط جديدة لتأهيل مهندسي شركات المقاولات وضع تيسيرات إجراءات لحصولهم على شهادة «أي بي أم أي» التى تعزيز الفائدة الفنية التي يحصلون عليها، حيث تم الاتفاق على وضع التصورات اللازمة لتحقيق تلك الخطط فى أسرع وقت وعرضها لتأهيل المهندسين العاملين بشركات المقاولات المقيدين بالاتحاد.

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