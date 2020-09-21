والد طفل السادات ضحية التنمر والحرق: «هدفن ابنى فى المنيا»

أكد أحمد عبدالعظيم والد الطفل محمد ضحية الحرق والتنمر من أطفال مدينة السادات على عمل والده جامع القمامة، نقل جثمان ابنه من المستشفى الجامعي في المنوفية في الطريق لإنهاء مراسم الدفن بمسقط رأس العائلة في مركز بني مزار بالمنيا، بعد تصريح النيابة العامة بدفن الطفل، مضيفا: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب».ولقي الطفل «محمد أحمد عبدالعظيم، 9 سنوات» مصرعه أمس، متأثرًا بحروق وصلت لنسبة 80% من الجسم، بعد إجرائه أكثر من 10 عمليات جراحية لكحت وترقيع للجسم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، بعد إشعال عدد من الأطفال النيران فيه بالبنزين بسبب تنمرهم على عمل والده.وقال أحمد عبد العظيم، والد الطفل لـ«الدستور»: "ابني مات بسبب الحروق، ربنا يرحمه وينتقم من كل ظالم ومن اللي كان السبب في اللي حصله".واستغاث والد الطفل المقيم بمدينة السادات بالمنوفية، منذ أيام، بالمسئولين لتعرض نجله للتنمر بسبب مهنة والده، وإضرام أحد الأطفال النيران في جسمه باستخدام البنزين، والذي تسبب في دخوله العمليات أكثر من مرة لإجراء عملية كحت وترقيع للجسم بعد وصول الحريق إلى 80%.تعود أحداث الواقعة كما رواها والد الطفل إلى عدة أيام بأن نجله في وقت الظهيرة وجد زجاجة بها بنزين بجوار المنزل وأتى بها إلى والده الذي قال ضعها في مكانها، لكن بعد وقت قصير قال لابنته الكبرى "روحي شوفي أخوكي فخرجت، وسمعت صراخها فوجدت أخاها يستغيث ويجري بعد أن ألقى عليه الأطفال البنزين وأشعلوا في جسده النيران".أضاف والد الطفل، الذي يعمل في جمع البلاستيك والكراتين من القمامة: "معرفش ليه الولاد عملوا كده مع ابني، مفيش خلافات مع أهلهم وأنا مقيم في مدينة السادات منذ 11 سنة بدون مشاكل، ولما حصلت الواقعة رحت بيه مستشفى السادات بس كان لازم يروح مستشفى فيها قسم الحروق، وده اللي حصل وراح مستشفى الجامعة".أشار إلى أنه لم يتوقع هذا أبدًا من أطفال صغار أن يُقدموا على كل هذا الأذى الذي لحق بنجله، مؤكدًا أنه قام بتحرير محضر ضد المتهمين بحرق ابنه بدائرة مركز شرطة السادات، موضحًا أن ابنه قال في محضر الشرطة إن 3 من أصدقائه قاموا بحرقه، مؤكدًا أن التحريات أثبتت أن مَن قاموا بذلك 3 أطفال يقطنون في المنطقة.أشار الأب المكلوم إلى أن الواقعة لم تكن الأولى مع نجله، حيث رماه الأطفال قبل ذلك في صندوق القمامة مرددين يا ابن بائع "الكراتين" التي تركت أثرًا سيئًا في نفس الطفل حتى أصبح يرددها وهو تحت تأثير البنج "أخرجوني من الصندوق"، مطالبًا المسئولين بمساعدته لإنقاذ طفله، حيث إن حالته المادية متعسرة جدًا والطفل حالته خطيرة.