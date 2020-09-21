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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«شتم الجزيرة واعتذر».. مواقف محرجة لـ محمد على

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:45 م
محمد علي
محمد علي
نوران إمام
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اتهمهم بالخيانة وهو لا يقل شيئًا عنهم، خرج أمس المقاول الهارب محمد علي ليعلن فشله وفشل مموليه، واصفًا قناة "الجزيرة" بالنصابين وبائعي الوهم؛ لتنكشف حقيقته بأنه أصبح "ورقة محروقة" ولينتصر وعي المصريين واستيعابهم للصورة كاملة، وأن طيور الظلام تلك لا تهدف إلا للخراب والتدمير.

خرج أمس المقاول الهارب محمد علي عبر فيديو ليحتج على قنوات الإخوانية التي لم تبث المظاهرات ونعتهم بالقنوات الـ"فالحة في الكلام" والحقيقة كما قال محمد علي أنهم ليسوا فالحين إلا في الكلام فقط وبث الشائعات والفيديوهات المفبركة، وأنهم لم يبثوا المظاهرات لأنه؛ لم يكن يوجد مُظاهرات من الأساس.

"أنا أسف اتعصبت شوية"
خرج محمد علي بعدها بساعات عبر فيديو، وذلك عندما أدرك أنه سيتم توقف الدول الداعمة لتلك القنوات عن تمويله، لـ"يعتذر" منهم متحججًا بأنها كانت لحظة عصبية، وليثبت للمرة المليون أنه ليس إلا أرجوز الإخوان، ومن المثير للسخرية أنه يدعو حشود الشعب المصري للنزول وتظاهر وهو ينعم بأموال ليس لها هدف إلا إسقاط كيان الدولة المصرية.

"ثورة تفشل للمرة الثانية"
لم يكتف محمد علي بفشله في مجال عمله وأسرته فقط، بل أراد أن يحصل على علامة فاشل بامتياز ليثبت فشله للمرة الثانية في دعوة المصريين لعمل مظاهرات، فمنذ هروب محمد علي وهو ينادي وينبح مطالبًا المصريين بالتظاهر، وكان من قبل في 22 سبتمبر 2019 قد طالب محمد على للتظاهر ولتثبت تلك المرة فشله، ولكنه ليعود من جديد ويثبت فشله للمرة الثانية في تخطيطه، ليرسل له الشعب المصري رسائل عبر موقع "تويتر" بترندات بعناوين "محدش نزل" "مش لوحدك" "ثورة فشينك".

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