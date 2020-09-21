البابا ثيؤدوروس: ندعم جميع مدارس الكنيسة بالإسكندرية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بعد القداس الإلهي في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، التقى البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، معلمو المدارس اليونانية "Tositsaio وAverofio" في الإسكندرية بحضور نائبة منسق التربية والتعليم السيدة Sotirias Beta.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البابا تمنى لهم سنة دراسية جيدة ومباركة وبناءة. مؤكدًا أن البطريركية الإرسالية تقف دائمًا إلى جانب مدارس طائفة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، وخاصة الطلاب المصريين منهم الذين هم مستقبل الرعية.