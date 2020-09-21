رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون مصري - كونغولي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:40 م
محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء
أ.ش.أ
طباعة
بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الاثنين، مع جان كابونجو مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستثمار، سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ممثلتين في قطاع الكهرباء.

وأشاد الدكتور شاكر، في بداية اللقاء، بالعلاقات المصرية الكونغولية المتميزة، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين.

وقدم شاكر - خلال اللقاء - عرضا تقديميا؛ استعرض فيه إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، متضمنًا الإنجازات التي نجح في تحقيقها خلال الفترة السابقة.

وأوضح أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم استعراض المشروعات المشتركة والتي يقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة في مجال الكهرباء.

وأضاف شاكر أنه تم أيضًا مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية في مشروع "سد إنجا"، مؤكدًا اهتمام الدولة بأن يكون لمصر دور في تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصري وبدعم من الحكومة المصرية والذي تم الاتفاق عليه من خلال إعلان سياسي بين البلدين أثناء زيارة رئيس الوزراء الكونغولي ووزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016.

وشدد شاكر على حرص القطاع على تفعيل مخرجات زيارته الأخيرة للكونغو على رأس وفد رفيع المستوى من الجهات الوطنية المصرية والذي ضم ممثلي شركات القطاع الخاص المصري والتي تمت في يناير 2020، وكانت من أبرزها استعداد وجاهزية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تقديم عدد من المنح التدريبية شاملة كل النفقات لعدد من العاملين بقطاع الكهرباء الكونغولي في المجالات التي يحددها قطاع الكهرباء الكونغولي، بالإضافة إلى استعداد بعض الشركات المصرية تقديم عدد "2" كشك ومحولين للكهرباء منحة مصرية والتي سبق وتم الإعلان عنها أثناء الزيارة والاستعداد لإجراء الاختبارات والتجارب اللازمة، فضلا عن قيام قطاع الكهرباء المصري بمساندة الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ المراحل القادمة من مشروع "سد إنجا"، وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائي مع إنجا.

ونوه شاكر بالتعاون القائم مع الكونغو سواء من خلال إيفاد الخبراء المصريين لدولة الكونغو أو من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع على المستويين الفني والإداري للكوادر الكونغولية لتلبية احتياجات الجانب الكونغولي والبرامج التي يحتاجها وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة من 2003 وحتى الآن تدريب حوالي 260 متدربًا كونغوليًا في مختلف مجالات الكهرباء.

وأشار إلى دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.

من جهته، أعرب مستشار رئيس الجمهورية الكونغولي للاستثمار عن رغبته في الاستعانة بالخبرات المصرية في رفع كفاءة قطاع الكهرباء ببلاده، مشيدًا بالتجربة المصرية في التغلب على نقص قدرات التوليد في عام 2014 وحرص بلاده على التواجد المصري في تعزيز البنية التحتية بالكونغو الديمقراطية بصفة عامة وفي مشروع سد إنجا كونه مشروع استراتيجي لدولة الكونغو الديمقراطية.

وأشاد مستشار رئيس الجمهورية الكونغولي بعمق العلاقات المصرية الكونغولية منذ قديم الأزل، معربًا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات.

وأعرب عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفني أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات والاستثمار على أرض بلاده، موضحًا أنه سيتم توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالكونغو وخاصة بعد تحرير سوق الكهرباء بها.

تأتي مثل هذه اللقاءات تفعيلًا لسياسة الحكومة المصرية، ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.

موضوعات متعلقة

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

دفاع سما المصرى يستأنف على الحبس والغرامة فى التحريض على الفسق

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

الصور

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

العمل في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بأسيوط

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: فشل محاولات الإخوان لإثارة الفوضى عكس التفاف الشعب حول قيادته

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

الحبس عامان وغرامة لـ"سما المصرى" فى نشر فيديوهات جنسية

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

«كنت أشارك في تأليف المسرحيات».. اعترافات تحية كاريوكا

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت تحية كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

نجم الساعة

سفيرنيوزيلندا بالقاهرة: أشعر بأننى أعيش فى بيتى

منوعات

رابط دليل مصروفات المدارس الحكومية والخاصة

تكريم أوائل الثانوية في «مدرسة أحمد عرابي» بعابدين الخميس

علامات على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

كورونا يسبب تدمير الدماغ

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

تفاصيل فعاليات مؤتمر أدباء القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي

«عواض» يفتتح الملتقى الثقافي الرابع لشباب المحافظات الحدودية

أسماء دور النشر المشاركة في معرض الإسكندرية

إسهامات المرأة في تحقيق التوازن بثقافة الأقصر