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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أعضاء «تنسيقية الأحزاب» بمجلس الشيوخ: السيسي داعم قوي للشباب

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:38 م
محمد عزمي، عضو تنسيقية
محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وممثل حزب الحركة الوطنية، إن استحداث الغرفة الثانية للبرلمان المصري كان أمرا ضروريا من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والنيابي للدولة المصرية وتفعيل للبنية التشريعية المصرية واستكمالا للمؤسسة التشريعية، مضيفا أن الدستور أناط بالمجلس العديد من الاختصاصات وفقا للمادتين السابعة والثامنة من القانون 141 لسنة 2020، وسنعمل كأعضاء وشباب بمجلس الحكماء على تقعيل كل تلك الاختصاصات ومن أهمها الحفاظ وتدعيم مبادئ الحقوق والوجبات والحريات العامة وتدعيم الممارسة الديمقراطية السليمة بالحياة السياسية المصرية والعمل على تعميقها وسنعمل على الفور على دراسة توثيق دعائم الديمقراطية المصرية، وسيكون ذلك مع بداية أعمال الجلسات الأولى من عمر المجلس.

ومن جهته، قال محمود القط، ممثل حزب حماة وطن بتنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتقدم بالشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي فتح المجال للشباب في مراكز اتخاذ وصنع القرار، وهو ما وضح عمليا على أرض الواقع سواء في مجلس النواب الحالي أو في مجلس الشيوخ، حيث يوجد تمثيل شبابي على أعلى مستوى بالمجلس من كافة الأطياف السياسية والأحزاب، وهو دليل واضح وأكيد على دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، وإيمانها بالشباب المصري.

وأضاف، أن مجلس الشيوخ بما يضم من كفاءات وخبرات وشباب سيكون له دور حيوي وكبير في الحياة السياسية المصرية وسيكون صاحب "رتم سريع" في العمل.

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