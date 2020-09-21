التحفظ على 4.5 ألف عبوة مرقة دجاج فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل بالإسكندرية، التحفظ على 4.5 ألف عبوة مرقة دجاج فاسدة داخل مصنع قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيق بتهمة الغش التجاري.وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بالرمل، لحيازته كمية من المواد الغذائية الفاسدة.تمت مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 4٫400 عبوة "مرقة دجاج" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها بما يشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.