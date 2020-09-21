الإعلام التركي يستهدف الأرمن والسوريين بـ«خطابات الكراهية»

أوضحت مؤسسة «هرانت دينك» التركية، اليوم الاثنين، أن 80 مجموعة استهدفها الإعلام التركي بـ5 آلاف و515 مادة خطاب كراهية خلال العام الماضي.وجاء الأرمن، ثم السوريون، في مقدمة المجموعات التي استهدفها الإعلام التركي، بخطاب الكراهية والتمييز.وأكدت "هرانت دينك"، في تقريرها الذي تم إعداده كجزء من مشروع Media Watch حول خطاب الكراهية، أن 4 آلاف و364 مقالًا وقصة إخبارية استهدفت مجموعات قومية وعرقية ودينية في تركيا، على مدار العام الماضي.واستهدفت 108، من هذه المقالات والقصص، أكثر من مجموعة في ذات الوقت، وكانت تحتوي على مواد خطاب كراهية، ضد فئات مختلفة في تركيا.