هالة كمال: اهتمامى الأكبر بالتعليم والصحة

قالت الدكتورة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ عن قائمة مستقبل وطن وأمين المرأة بالحزب عن القاهرة، إن أهم الملفات التي ستهتم بها ولها تأثير قوي ومباشر عليها التعليم والصحة باعتبارها أستاذة جامعية وطبيبة أسنان.وأضافت "هالة" - في بيان اليوم -: "أن المرأة تمر بمرحلة إيجابية فيما يخص قضاياها إلا أنه ما زالت هناك عنصرية فيما يخص تولي المناصب في المؤسسات، خاصة تولى رئاسة الجامعات وعمادة الكليات".وتابعت: "من أهم الأدوار المطلوبة من المرأة في الفترة الحالية ما يتعلق بتنظيم الأسرة"، وحول توقعاتها لانتخابات مجلس النواب المقبلة قالت: "متفائلة جدًا بالفترة المقبلة وأرى أن هناك تدقيقًا في اختيار المرشحين لمجلس النواب على كل المستويات ومن جميع الجوانب".وحول شكوى الأحزاب من صعوبة العثور على كوادر نسائية مناسبة للترشح في الانتخابات المقبلة إضافة: "هناك سيدات كثيرات مناسبات، خاصة أن الأمر يرتكز على السمعة الطيبة والثقافة والمركز الأدبى والاجتماعي وهذا متوفر في سيدات كثيرات".