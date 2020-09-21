الروم الأرثوذكس تهنئ مطرانية كامبالا بعيد «يونان»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه مطرانية كامبالا وسائر أوغندا، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، تحتفل في هذا اليوم 21 سبتمبر من كل عام بذكرى يونان النبي.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بهذه المناسبة يحتفل نيافة المتروبوليت يوناه مطران كامبالا وسائر أوغندا بعيد شفيعه، متابعًا: "إلى أعوام عديدة يا سيد".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد يونان النبي، في شهر فبراير سنويًا قبيل احتفالات عيد القيامة بما يقارب 3 أشهر، ودائمًا ما يسبقه صوم تبلغ مدته 3 أيام.