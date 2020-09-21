«الشيوخ»: 14 نائبًا لم يتسلموا كارنيه العضوية
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:43 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين استخرجوا كارنيهات العضوية حتى هذه اللحظة 186 نائبا، موضحا أنه يتبقى حوالي 14 نائبا لم يتسلموا كارنيه العضوية.
وأضاف الأمين العام في تصريح خاص لـ"الدستور" أننا ننتظر بقية الأعضاء ليتسملوا الكارنية حتى مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم حضورهم اليوم سيتم تسليمهم في مكتب الأمين العام للشيوخ أو مع تسليم كارنيهات المعينين.
وبسؤاله عن موعد إعلان أسماء المعينين، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ ننتظر الإعلان عنهم من قبل الرئيس في أى وقت.
يذكر أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، لم يحضر حتى الآن إلى المجلس لاستلام كارنيه العضوية.
وأضاف الأمين العام في تصريح خاص لـ"الدستور" أننا ننتظر بقية الأعضاء ليتسملوا الكارنية حتى مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم حضورهم اليوم سيتم تسليمهم في مكتب الأمين العام للشيوخ أو مع تسليم كارنيهات المعينين.
وبسؤاله عن موعد إعلان أسماء المعينين، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ ننتظر الإعلان عنهم من قبل الرئيس في أى وقت.
يذكر أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، لم يحضر حتى الآن إلى المجلس لاستلام كارنيه العضوية.