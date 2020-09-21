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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الشيوخ»: 14 نائبًا لم يتسلموا كارنيه العضوية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:43 م
المستشار محمود إسماعيل
المستشار محمود إسماعيل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين استخرجوا كارنيهات العضوية حتى هذه اللحظة 186 نائبا، موضحا أنه يتبقى حوالي 14 نائبا لم يتسلموا كارنيه العضوية. 

وأضاف الأمين العام في تصريح خاص لـ"الدستور" أننا ننتظر بقية الأعضاء ليتسملوا الكارنية حتى مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم حضورهم اليوم سيتم تسليمهم في مكتب الأمين العام للشيوخ أو مع تسليم كارنيهات المعينين.

وبسؤاله عن موعد إعلان أسماء المعينين، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ ننتظر الإعلان عنهم من قبل الرئيس في أى وقت.

يذكر أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، لم يحضر حتى الآن إلى المجلس لاستلام كارنيه العضوية.

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