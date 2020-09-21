لا شكاوى من امتحان الكيمياء بالدور الثاني للثانوية الأزهرية

اختتم طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي، اليوم الإثنين، امتحاناتهم للدور الثاني بمادة الكيمياء، حيث جاء الامتحان مطابقًا للمناهج المقررة، ولا توجد شكوى للطلاب منه، والتزام الجميع بكافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.وتابع أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وخميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، مع ارتداء الكمامات، وقياس درجة حرارة الجميع قبل دخول اللجان؛ لمنع انتشار العدوى.يذكر أن امتحانات القسم الأدبي الازهري اختتمت أمس الأحد 20 سبتمبر 2020 بمادتي: الصرف، والتاريخ.