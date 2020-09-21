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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر ما زالت مستهدفة داخليًا وخارجيًا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:25 م
النائب اشرف رحيم
النائب اشرف رحيم
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب اشرف رحيم، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، أن مصر ما زالت وستظل مستهدفة لفترات طويلة من أعداء الداخل والخارج لنشر الفوضى فيها وتخريب الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت فيها على كافة الأصعدة منذ ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣.

وقال رحيم، إن محاولات ضرب الثقة بين الشعب وقيادته السياسية والتنفيذية من خلال حملات التشكيك باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، والعمل على خلق قلاقل في الشارع المصري ستستمر طالما أن مصر تحقق تقدما سواء على صعيد الوضع الداخلي او خارجيا، مضيفا:" أن ما يزعج أهل الشر وداعميهم في الخارج هو أنه بالرغم من تلك الحرب فان الدولة المصرية ماضية في طريقها بل الأكثر من ذلك تحقق ما تريده وتجبر الأطراف الخارجية على الانصياع لإرادتها، مشيرًا إلى الدعوات المشبوهة التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر على مواقع السوشيال ميديا لضرب الاستقرار في مصر.

وحذر رحيم، من أن "أهل الشر" سيظلوا متربصين بمصر وشعبها وقياداتها بقصد إضعاف مؤسساتها خصوصًا القوات المسلحة والشرطة باعتبارهما العمود الفقري لكيان الوطن وحمايته وصون وحدته واستقلاله.

وأضاف: مايحدث في "المتوسط" يؤكد أن مصر باتت دولة حقيقية وقوية حيث أجبرت مصر تركيا وكل الأطراف على الالتزام بالخطوط الحمراء التي وضعتها في ليبيا، وعدم قدرة أي طرف على تخطى المصالح المصرية شرق المتوسط.

وأوضح رحيم، أن الهدف واضح وجلي، وهو إضعاف الدولة الوطنية وضرب وحدتها، وتفتيت مكوناتها الاجتماعية والدينية وتمزيقها وبالتالي الانقضاض عليها، ومن دون جدال فإن جماعة "الإخوان" الإرهابية بمختلف مسمياتها تشكل رأس حربة في هذا المخطط، لأنها تدرك ان مصر القوية ستظل هي التحدي الأخطر أمام المخططات التي تستهدف المنطقة لصالح أطراف تسعى لإعادة احياء أدوارها المشبوهة والمعروفة تاريخيا.

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