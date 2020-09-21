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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بدعوة مصرية».. 7 دول تحتفل بإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط غدا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:23 م
منتدى غاز شرق المتوسط
منتدى غاز شرق المتوسط
مروة عنبر
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من المقرر أن ينطلق غدا الثلاثاء، حفل توقيع اتفاقية منتدى غاز شرق المتوسط EMGF، بالقصر الرئاسي فى قبرص، ويشارك ممثلو الدول الأعضاء عبر تقنية الفيديوكونفرس، فيما يمثل قبرص وزير الطاقة والتجارة والصناعة، ناتاشا بيليدس.

وأعلنت وزارة الطاقة القبرصية اليوم الإثنين، في بيان رسمي، أن حفل توقيع اتفاقية منتدى غاز شرق المتوسط سيقام في القصر الرئاسي غدا الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى أن الحفل يؤسس رسميا للمنتدى الدولي الذي يضم قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية نقلا عن بيان الوزارة، أن المنتدى يعد مبادرة مهمة للغاية من جانب مصر، حيث إنها تستفيد إلى أقصى حد من العلاقات والتعاون الممتاز بين دول شرق المتوسط، من أجل إيجاد طرق لتطوير الثروة الطبيعية في المنطقة بأفضل طريقة ممكنة، وفي المقام الأول الغاز الطبيعي.

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