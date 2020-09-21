التحقيق مع حلاق سكران أطلق شمروخا داخل مسرح بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حجز حلاق على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإطلاق شمروخ بمدخل أحد المسارح عقب انتهاء عرض مسرحى وتعاطي مواد كحولية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة بدون إصابات بمدخل أحد المسارح بدائرة القسم.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أنه عقب انتهاء أحد العروض المسرحية قام أحد الأشخاص (حلاق)، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، أثناء تواجده بمدخل المسرح بإطلاق ألعاب نارية "شمروخ" ابتهاجًا منه بانتهاء العرض.على الفور ألقي القبض على المتهم وتبين أن المذكور في حالة سكر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.