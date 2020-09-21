185 نائبًا بـ«الشيوخ» يستخرجون بطاقات عضويتهم

قال مصدر بالأمانة العامة لمجلس الشيوخ، إن إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين استخرجوا بطاقات عضويتهم على مدار يوم أمس وحتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم، بلغ 185 عضوا.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن لجنة استقبال الأعضاء مستمرة في عملها لحين وصول المتبقين منهم والبالغ عددهم 15 عضوا، ضمن من فازوا بمقاعد المجلس في الانتخابات التي أجريت مؤخرا بالنظامين؛ القوائم والفردي.وتتواصل عملية استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ وسط أعمال ترميم وتجديد بمقر المجلس وسط القاهرة على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم.