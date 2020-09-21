خبيرة تجميل توضح روتين الاعتناء بالأظافر

الأظافر الطويلة الصحية حلم كل بنت، لذلك دائما ما تبحث الفتيات عن حلول لعلاج مشاكل الأظافر، وخاصة علاج الأسباب التي تؤدي إلى تكسير الأظافر.قالت الفاشون بلوجر ريتا عدنان، إن الحرص على صحة الأظافر يجب أن تكون من أولويات أي بنت، ويفضل الحفاظ على روتين الاعتناء بالأظافر باستخدام بعض العناصر الطبيعية لتطويل الأظافر.وأضافت لـ"الدستور" أن الزنك من أهم ما يستخدم في روتين الأظافر، وهو يوجد في البحريات، وبذور الشيا وحب القرع وبذر دوار الشمس، كما أن البيوتين المتواجد في البيض واللحم الأحمر والدجاج، والكبريت متوفر في الكرنب والبروكلي والبصل.وأوضحت ريتا عدنان أن الخطوط البيضاء قد لا تكون المشكلة بنقص عناصر غذائية، قد تكون بسبب تعرض الأظافر لضربات أو تناول بعض الأدوية أو بعض المشاكل الصحية لذلك يجب مراجعة طبيب جلدية.