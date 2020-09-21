رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين يدعو لجنة الحريات للانعقاد الأربعاء المقبل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:17 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
طباعة
دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة الدفاع والحريات، للاجتماع بغرفة مجلس النقابة الساعة الحادية صباح الأربعاء الموافق 2392020، للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.

جدير بالذكر أن اللجنة مشكلة من نبيل عبد السلام، ومجدي سخى، ويحيى التوني، ومحب المكاوي، ومحمود الداخلي، وصلاح سليمان، وفاطمة الزهراء غنيم.

وتم دعوة اللجنة للاجتماع بغرفة مجلس النقابة الساعة الحادية صباح الأربعاء الموافق 2392020، للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.

موضوعات متعلقة

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

الصور

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

العمل في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بأسيوط

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

«الإفتاء»: فشل محاولات الإخوان لإثارة الفوضى عكس التفاف الشعب حول قيادته

الحبس عامان وغرامة لـ"سما المصرى" فى نشر فيديوهات جنسية

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

«كنت أشارك في تأليف المسرحيات».. اعترافات تحية كاريوكا

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت تحية كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

نجم الساعة

سفيرنيوزيلندا بالقاهرة: أشعر بأننى أعيش فى بيتى

منوعات

رابط دليل مصروفات المدارس الحكومية والخاصة

تكريم أوائل الثانوية في «مدرسة أحمد عرابي» بعابدين الخميس

علامات على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

كورونا يسبب تدمير الدماغ

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

تفاصيل فعاليات مؤتمر أدباء القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي

«عواض» يفتتح الملتقى الثقافي الرابع لشباب المحافظات الحدودية

أسماء دور النشر المشاركة في معرض الإسكندرية

إسهامات المرأة في تحقيق التوازن بثقافة الأقصر