نقيب المحامين يدعو لجنة الحريات للانعقاد الأربعاء المقبل

دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة الدفاع والحريات، للاجتماع بغرفة مجلس النقابة الساعة الحادية صباح الأربعاء الموافق 2392020، للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.جدير بالذكر أن اللجنة مشكلة من نبيل عبد السلام، ومجدي سخى، ويحيى التوني، ومحب المكاوي، ومحمود الداخلي، وصلاح سليمان، وفاطمة الزهراء غنيم.وتم دعوة اللجنة للاجتماع بغرفة مجلس النقابة الساعة الحادية صباح الأربعاء الموافق 2392020، للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.