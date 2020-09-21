دفاع سما المصرى يستأنف على الحبس والغرامة فى التحريض على الفسق

تقدم دفاع المتهمة سما المصري باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة سما بالحبس سنتين ودفع 300 ألف جنيه غرامة فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المتجمع ونشر فيديوهات جنسية، ويعد الحكم الصادر هو حكم أول درجة ويحق لها الاستئناف عليه.كان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.