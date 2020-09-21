برلماني يثمن إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية لموظفي العاصمة الإدارية

أشاد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أكد فيها حرص الحكومة على إنشاء وتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة "حدائق العاصمة"، إحدى المدن الجديدة التي تأتي كامتداد عمراني لمدينة بدر، وتبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة نحو 10 دقائق فقط، ليتم تخصيصها لموظفي العاصمة.وقال أبوجاد، في بيان اليوم، إن هذا التوجه من الحكومة يؤكد حرصها على توفير الوحدات السكنية المناسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن ثقته التامة والمطلقة فى قدرة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وجميع القيادات والمهندسين والعاملين بهذه الوزارة التي تواصل العمل ليلا ونهارا داخل جميع أنحاء البلاد لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، على تنفيذ وإنشاء هذه الوحدات في وقت قياسي، خاصة مع اقتراب نقل عدد من موظفي الجهاز الإداري والوزارات بالدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.كما أعرب أبو جاد عن ثقته التامة في أن الحكومة ستراعي الظروف المعيشية للموظيفين عن تمليكهم لهذه الوحدات السكنية بحيث تتناسب أسعارها مع قدراتهم المالية.