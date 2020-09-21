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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود المعتمدة للمواطنين ، وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء ، ومتابعه المشروعات الجاري تنفيذها بكل مركز وإعداد تقرير عن الموقف التنفيذي لها.

محافظ الوادى الجديد يبحث جاهزية المدارس مع رؤساء المراكز

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:57 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث وجه بسرعة إنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود المعتمدة للمواطنين، وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكل مركز وإعداد تقرير عن الموقف التنفيذي لها.

وأكد الزملوط استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من جودة السلع والخبز المقدم للمواطنين، كما وجه بضرورة الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير كل الاحتياجات قبل بدء العام الدراسي مع مراجعة كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط

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