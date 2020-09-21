«الاتصالات»: 9.85 مليون مشترك بالخطوط الأرضية بنهاية مايو

حصلت «الدستور» على أحدث تقرير لوزارة الاتصالات عن مؤشرات قطاع الاتصالات، والذي أظهر أن عدد مشتركي التليفون المحمول سجل 96.74 مليون مشترك بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 93.75 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019، بزيادة قدرها 2.98 مليون مشترك سنويًا، ونحو 208 آلاف مشترك جديد شهريًا.وأكد التقرير أن شركة فودافون مصر تتصدر الحصة السوقية، واحتلت المركز الأول بنحو 40.12 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي، مقابل 39.35 مليون عن نفس الفترة عام 2019، بزيادة قدرها 770 ألف مشترك سنويًا، في حين احتلت شركة أورنج مصر المركز الثاني بنحو 27.90 مليون مشترك في مايو الماضي، مقابل 28.69 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019، بتراجع بلغ 790 ألف مشترك سنويًا، ونحو 107 آلاف مشترك شهريًا.وقال التقرير، إن شركة اتصالات مصر احتلت المركز الثالث بنحو 20.43 مليون مشترك عن شهر مايو الماضي، مقابل 19.86 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019، بزيادة قدرها 570 ألف مشترك سنويًا، ونحو 103 آلاف مشترك شهريًا.وأضاف التقرير أن عدد مشتركي التليفون الأرضي سجل نحو 9.85 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 8.56 مليون مشترك عن نفس الفترة العام الماضي بزيادة قدرها نحو 1.29 مليون مشترك سنويا و110 آلاف شهريًا في حين بلغت معدلات النمو الشهرية 0.04% والسنوية 13.98 %، ويأتي إقبال المواطنين على الاشتراكات الجديدة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا ودعوة المصريين للبقاء في المنزل واستخدام خدمات الإنترنت الأرضي.وأكد التقرير، أن إجمالي سعة السنترالات الأرضية في مصر بلغت 25.01 مليون خط أرضي بنهاية مايو الماضي مقابل نحو 23.11 مليون خط عن نفس الفترة العام الماضي بزيادة سنوية 1.9 مليون خط أرضي بمعدل نمو 8.25%.وأوضح التقرير، أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل 7.73% بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 7.61% عن نفس الفترة العام الماضي بنمو بلغ 0.11% في حين سجل عدد السنترالات نحو 1511 سنترالًا منها 1052 سنترالًا في الريف.وقال التقرير إن القطاع المنزلي استحوذ على 87 % من عدد الاشتراكات في خدمات التليفون الأرضي تلاه القطاع التجاري بنحو 11% من عدد الاشتراكات وأخيرا القطاع الحكومي بنحو 2% من الاشتراكات.وأضاف التقرير أن عدد مشتركي خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة "ADSL" سجل نحو 7.85 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 6.90 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019، بزيادة قدرها 947 ألف مشترك سنويًا، ونحو 85 ألف مشترك شهريًا.وأكد التقرير، أن السعة الدولية للإنترنت المستخدمة في مصر بلغت 2565.7 مليار نبضة في الثانية بنهاية مايو الماضي، منها 1950.4 مليار نبضة في الثانية المستخدمة.وقال التقرير إن القاهرة الكبري استحوذت على 37% من مشتركي الإنترنت الأرضي، تلتها الدلتا بنحو 33%، ثم الوجه القبلي بـ14%، والإسكندرية ومطروح بـ10%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.