تفاصيل فعاليات مؤتمر أدباء القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، غدًا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي في دورته العشرين بعنوان "الأدب واستلهام الموروث الثقافي" دورة الشاعر مجدي الجبري برئاسة الشاعر جمال القصاص وأمانة الروائي أحمد عامر على مسرح قصر ثقافة بنها، يُكرم المؤتمر الشاعر أسامة بدر والناقد ربيع عبدالرازق، ويستمر المعرض حتى الخميس 24 سبتمبر الجاري.تتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عرضًا فنيًّا لفرقة بني سويف للفنون الشعبية، إلى جانب جلسة مناقشة كتاب "الشخصية المكرمة" يديرها محمود الحلواني، ويتحدث فيها كل من الشاعرة صفاء عبدالمنعم ومحمد السيد إسماعيل ومسعود شومان، بالإضافة إلى الجلسة البحثية الأولى بعنوان "الموروث الشعبي"، يديرها الدكتور جمال العسكري ويتحدث فيها الدكتور حمدي سليمان، خالد أبوالليل ومسعود شومان، تليها أمسية شعرية يديرها حازم المرسي.وفي اليوم الثاني تقام الجلسة البحثية الثانية بعنوان "الموروث الديني" يديرها أحمد قرني ويتحدث فيها عبدالباسط هيكل والدكتورة ماريا لاويندي، بجانب الجلسة البحثية الثالثة تتحدث فيها الدكتورة إيمان عامر والدكتور عمر صوفي ومحمد السيد إسماعيل، إضافة إلى الجلسة البحثية الرابعة "مناقشة أعمال النشر الإقليمي" يديرها أسامه بدر ويتحدث فيها الدكتور أحمد تمام وعلاء الرمحي ومحمد علام ومحمد علي عزب، ثم أمسية شعرية يديرها الشاعر محمود حماد.تبدأ في اليوم الثالث المائدة المستديرة في العاشرة صباحًا بعنوان "مشكلات المنظومة الأدبية بالإقليم" تليها جلسة التوصيات، والختام يديرها الأمين العام للمؤتمر أحمد عامر.