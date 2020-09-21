الأربعاء.. اجتماع عربي لإقرار «وثيقة تطوير التعليم»

يعقد وزراء التعليم العرب اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس بعد غد الأربعاء برئاسة السعوية وذلك لإقرار وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة مرجعية.وأكد رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي، في بيان اليوم، أن البرلمان أعد هذه الوثيقة إدراكا منه بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية، وهو إحدى الركائز الأساسية لصيانة الأمن القومي العربي.وأوضح أن هدف البرلمان العربي من إعداد هذه الوثيقة التي جاءت في ثلاثة فصول، هو إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري لبناء شخصية الطالب القادر على التفكير النقدي البناء وحل المشكلات، وكذلك تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس بما يلائم احتياجات ومتطلبات سوق العمل في الدول العربية، فضلا عن تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية.وأشار إلى أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي هي نتاج مناقشات مستفيضة ودراسات معمقة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة في التعليم، وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، اتحاد الجامعات العربية، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.