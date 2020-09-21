«الكاثوليكية» تطلق اليوم التكويني لعائلات وشباب كنيسة الناصرية

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تم عمل اليوم الكتابيّ التكوينيّ لدراسات الكتاب المقدس لعائلات وشباب كنيسة مار مرقس بالناصرية- الفيوم.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن موضوع التكوين كان عن بولس الرسول ورسائله، وقد ألقى المحاضرة نيافة الأنبا توماس عدلي، مسئول دار القديس جيروم. وذلك بحضور الأب أرسانيوس مريد، راعي الكنيسة.والجدير بالذكر أن المؤتمر أُقيم بفيلا الرحمة التابعة لإيبارشيّة الجيزة والمسئول عنها الأب مرقس صالح.